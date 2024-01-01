BPRIVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Privapp Network, Priva Token (PRIVA) ve privapp.network uygulaması üzerinden güvenliğiniz ve gizliliğinizden ödün vermeden tüm sunulan hizmetlerden oluşur. PRIVA, birden çok amaca hizmet eden fayda tokenidir, ağımızın güvenliğini ve büyümesini sağlar. İlk bakışta PRIVA, hem son kullanıcılar hem de geliştiriciler için davranışı yönlendiren çok işlevli bir tokendir.