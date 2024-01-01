BPRIVA | BPRIVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BPRIVA Hızlı Proje Tanıtımı
Privapp Network, Priva Token (PRIVA) ve privapp.network uygulaması üzerinden güvenliğiniz ve gizliliğinizden ödün vermeden tüm sunulan hizmetlerden oluşur. PRIVA, birden çok amaca hizmet eden fayda tokenidir, ağımızın güvenliğini ve büyümesini sağlar. İlk bakışta PRIVA, hem son kullanıcılar hem de geliştiriciler için davranışı yönlendiren çok işlevli bir tokendir.BPRIVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BPRIVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBPRIVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBPRIVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000