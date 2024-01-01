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Brave Power Crystal (BPC), Brave Frontier Heroes (BFH) ile blok zinciri oyun ilişkilerinden biri olarak kabul edilir. BFH, son derece başarılı mobil oyun BRAVE FRONTIER ile 1 numaralı blok zinciri oyunu My Crypto Heroes'un birleşimidir. BRAVE FRONTIER'ın kanıtlanmış oyun tarzını My Crypto Heroes'un kanıtlanmış oyun ekonomisiyle birleştirir.