Brave Power Crystal | Bpc Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Brave Power Crystal Hızlı Proje Tanıtımı
Brave Power Crystal (BPC), Brave Frontier Heroes (BFH) ile blok zinciri oyun ilişkilerinden biri olarak kabul edilir. BFH, son derece başarılı mobil oyun BRAVE FRONTIER ile 1 numaralı blok zinciri oyunu My Crypto Heroes'un birleşimidir. BRAVE FRONTIER'ın kanıtlanmış oyun tarzını My Crypto Heroes'un kanıtlanmış oyun ekonomisiyle birleştirir.Brave Power Crystal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Bpc Token MEXC'de
MEXC Borsası, Brave Power Crystal (Bpc) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Bpc
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Brave Power Crystal satın almak veya MEXC Bpc ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Brave Power Crystal tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Bpc vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000