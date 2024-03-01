BOTAI | BOTAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BOTAI Hızlı Proje Tanıtımı
Hızla gelişen web3 ortamında Robot AI, ortaklarına güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sağlayan merkeziyetsiz bir uygulama ekosistemi yaratıyor.BOTAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOTAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOTAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOTAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000