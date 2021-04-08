Boson Protocol | BOSON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Boson Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Boson Protocol, oyun teorisi ile kodlanmış NFT'leri kullanarak dijitalden fiziksele itfaları otomatikleştiren, güven minimize edilmiş ve maliyet minimize edilmiş bir protokoldür. Boson Protocol'ün vizyonu, alım satımı bozmak, ayrıştırmak ve demokratikleştirmek için bir dizi uzman uygulamanın geliştirilmesini finanse ederek ve hızlandırarak merkeziyetsiz bir alım satım ekosistemi sağlamaktır.Boson Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBOSON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOSON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000