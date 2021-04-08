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Boson Protocol, oyun teorisi ile kodlanmış NFT'leri kullanarak dijitalden fiziksele itfaları otomatikleştiren, güven minimize edilmiş ve maliyet minimize edilmiş bir protokoldür. Boson Protocol'ün vizyonu, alım satımı bozmak, ayrıştırmak ve demokratikleştirmek için bir dizi uzman uygulamanın geliştirilmesini finanse ederek ve hızlandırarak merkeziyetsiz bir alım satım ekosistemi sağlamaktır.