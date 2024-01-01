Borzoi | BORZOI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Borzoi Hızlı Proje Tanıtımı
Borzoi bir memecoindir. Mizah, topluluk katılımını ve hayırsever girişimlerini sorunsuz bir şekilde harmanlayarak memecoin dünyasında öne çıkmaktadır. Borzoi, maceracı ruhumuz ve yenilikçiliğimizle kripto dünyasında devrim yaratıyor. Dünya çapındaki kullanıcıları güçlendiriyor ve "Let Me Do It For You" dilek yardım kuruluşumuz aracılığıyla olumlu bir etki yaratarak bireylerin hayırsever girişimler aracılığıyla hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.Borzoi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BORZOI Token MEXC'de
MEXC Borsası, Borzoi (BORZOI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BORZOI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Borzoi satın almak veya MEXC BORZOI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Borzoi tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BORZOI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBORZOI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000