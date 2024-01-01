BoringDAO | BORING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BoringDAO Hızlı Proje Tanıtımı
BOR, BoringDAO ekosisteminin yerel tokenidir. Hem fayda hem de yönetim özelliğine sahiptir. Darphane madenciliği ve çiftçilik yoluyla elde edilebilir. Kullanım durumu, basım ücretleri, ödeme ve yönetim kazanmak için tünellere bağlanmaktır.BoringDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBORING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBORING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000