BoringDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BOR, BoringDAO ekosisteminin yerel tokenidir. Hem fayda hem de yönetim özelliğine sahiptir. Darphane madenciliği ve çiftçilik yoluyla elde edilebilir. Kullanım durumu, basım ücretleri, ödeme ve yönetim kazanmak için tünellere bağlanmaktır.