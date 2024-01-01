Bool Ran | BOOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bool Ran Hızlı Proje Tanıtımı
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BOOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000,000