Spooky Swap | BOO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spooky Swap Hızlı Proje Tanıtımı
SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.Spooky Swap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOO Token MEXC'de
MEXC Borsası, Spooky Swap (BOO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BOO
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Tokenin İngilizce adıBOO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz13,666,000