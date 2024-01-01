BONK2SOL | BONK2SOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BONK2SOL Hızlı Proje Tanıtımı
Bonk 2.0, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.BONK2SOL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BONK2SOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBONK2SOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBONK2SOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz93,526,170,019,115