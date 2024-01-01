BONDLYV2 | BONDLYV2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BONDLYV2 Hızlı Proje Tanıtımı
Bondly is at the forefront of bringing authenticated, digital-first goods to the market in music, entertainment, gaming and collectibles with a suite of products and services designed to support the entire blockchain ecosystem.BONDLYV2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BONDLYV2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBONDLYV2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBONDLYV2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz983,620,759