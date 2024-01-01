LollyBomb | BOMB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LollyBomb Hızlı Proje Tanıtımı
LollyBomb, Ethereum üzerinde yer alan bir meme coindir.LollyBomb geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOMB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOMB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOMB
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz10,000,000,000