BOBY | BOBY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BOBY Hızlı Proje Tanıtımı
BonkBaby yalnızca başka bir kripto para birimi değil; kripto alanında mizahın ve yeniliğin gücünü benimseyen, topluluk odaklı enerjik bir projedir.BOBY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOBY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOBY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOBY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000