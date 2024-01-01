BOBO | BOBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BOBO Hızlı Proje Tanıtımı
Bobo Coin, Ayı Bobo'ya dayanan bir ERC-20 tabanlı meme tokenidir. Ayı Bobo ayı piyasalarıyla ilişkili bir meme karakteridir ve genellikle 4chan'ın /biz/ panosunda yayınlanır. 2018'de ortaya çıkmış ve o zamandan beri 40.000'den fazla bahsetmeyle popülerlik kazanmıştır.BOBO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBOBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000,000