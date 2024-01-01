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Bobo Coin, Ayı Bobo'ya dayanan bir ERC-20 tabanlı meme tokenidir. Ayı Bobo ayı piyasalarıyla ilişkili bir meme karakteridir ve genellikle 4chan'ın /biz/ panosunda yayınlanır. 2018'de ortaya çıkmış ve o zamandan beri 40.000'den fazla bahsetmeyle popülerlik kazanmıştır.