Bancor | BNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bancor Hızlı Proje Tanıtımı
Bancor, Ethereum üzerinde ve blok zincirleri arasında otomatik, merkeziyetsiz değişim sağlayan bir zincir içi likidite protokolüdür. Protokol, likiditeyi havuzlamak ve karşı taraf olmadan tek bir işlemde eşler arası sözleşme işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dizi akıllı sözleşmeden oluşur. Kullanıcılar, alım satım ücretleri, BNT stake ödülleri ve Bancor DAO'daki oy hakları karşılığında otomatik piyasa yapıcılara BNT stake etmektedir. Bancor, binlerce token arasında 2 milyar dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirmiş ve stake edenlerden milyonlarca ücret almıştır.Bancor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,148,553