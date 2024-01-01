BNBSHIB | BNBSHIB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BNBSHIB Hızlı Proje Tanıtımı
BNBShib bir token olmanın ötesinde bir hareket, eğlenceli bir yolculuk ve her zaman gülmeye hazır olan maskotumuz yaramaz Shiba Inu'ya bir selamdır.BNBSHIB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBNBSHIB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000