BANANATOK | BNA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BANANATOK Hızlı Proje Tanıtımı
Bananatok, kripto temalı bir SNS sohbet uygulamasıdır. Bananatok, gaz ücreti ödemeye gerek kalmadan sohbet penceresinde kripto işlemini destekler.BANANATOK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BNA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBNA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBNA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz