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BLY | BLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BLY Hızlı Proje Tanıtımı

Blocery, tarımsal gıdaların üretim, dolaşım, satış ve diğer bilgi ve süreçlerini blok zincirine kaydeder. Tüm bilgilerini değiştirmeyi ve ondan taklit etmeyi imkansız hale getirin. Merkezi olmayan hizmetler aracılığıyla verimli ve güvenilir bir ekosistem oluşturun. Tüketiciler, üretim aşamasında randevu alarak en güvenli ve kaliteli tarımsal gıdayı en uygun fiyata satın alabilirler. Üretici, sözleşmeyi sıkı bir şekilde yerine getirecek ve satıcıyla yapılan satışların istikrarı, tedarik ağının etkin yolu ile garanti altına alınabilir. Ek olarak, ekolojik bir ortam olarak Blocery belirteci "BLY", tarımsal ürün tedarik ağı platformundaki ekonomik faaliyetlerin rolünü güçlendirmek ve katılmak için teşvikler verir. BLY belirteçleri, katılımcıların veri sağlamaları için tazminat, veri kullanım fiyatı, anlaşmazlık tahkimi, Dapp kullanımı vb. olarak kullanılabilir. Blocery ekosisteminde uygulanan tüm sözleşmeler ve işlemler BLY belirteçleri kullanılarak uygulanabilir.
BLY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BLY Token MEXC'de

MEXC Borsası, BLY (BLY) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BLY alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BLY satın almak veya MEXC BLY ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BLY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BLY vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-12-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
BLY Fiyat HesaplayıcıBLY Satın Alma

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