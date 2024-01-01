Blur | Blur Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Blur Hızlı Proje Tanıtımı
Blur, $BLUR sahipleri tarafından yönetilecek merkeziyetsiz NFT destekçisi pazar ve toplayıcıdır. Blur, gerçek zamanlı veri akışı, çizelgeler, toplu listeleme, satın alma araçları ve portföy yönetimi dahil olmak üzere benzersiz hız ve gelişmiş özellikler sağlayan yüksek yükü kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.Blur geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Blur Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLUR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLUR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000