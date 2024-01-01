Blur geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Blur, $BLUR sahipleri tarafından yönetilecek merkeziyetsiz NFT destekçisi pazar ve toplayıcıdır. Blur, gerçek zamanlı veri akışı, çizelgeler, toplu listeleme, satın alma araçları ve portföy yönetimi dahil olmak üzere benzersiz hız ve gelişmiş özellikler sağlayan yüksek yükü kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.