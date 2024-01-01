BLT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Blocto, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için tasarlanmış çapraz zincirli, entegre bir akıllı sözleşme cüzdan hizmetidir. Vizyonumuzda, dApp'lerin katlanarak büyümesi için zincirler arası bir dApp ekosistemi olan dApp'ler için Steam olmak istiyoruz. Blocto ile kullanıcılar, mobil uygulama içinde NFT'leri, kripto varlıkları ve blok zinciri merkeziyetsiz uygulamaları (dApp'ler) ile kolayca ve sürtünmesiz bir şekilde etkileşime girebilirler. Bu varlıkların ve uygulamaların hangi blok zinciri üzerine inşa edildiğine bakılmaksızın, geliştiriciler sorunsuz bir katılım süreci sağlamak için Blocto hizmetini entegre edebilir ve kullanabilir.