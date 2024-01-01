BLT | BLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLT Hızlı Proje Tanıtımı
Blocto, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için tasarlanmış çapraz zincirli, entegre bir akıllı sözleşme cüzdan hizmetidir. Vizyonumuzda, dApp'lerin katlanarak büyümesi için zincirler arası bir dApp ekosistemi olan dApp'ler için Steam olmak istiyoruz. Blocto ile kullanıcılar, mobil uygulama içinde NFT'leri, kripto varlıkları ve blok zinciri merkeziyetsiz uygulamaları (dApp'ler) ile kolayca ve sürtünmesiz bir şekilde etkileşime girebilirler. Bu varlıkların ve uygulamaların hangi blok zinciri üzerine inşa edildiğine bakılmaksızın, geliştiriciler sorunsuz bir katılım süreci sağlamak için Blocto hizmetini entegre edebilir ve kullanabilir.BLT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000