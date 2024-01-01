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BLT | BLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BLT Hızlı Proje Tanıtımı

Blocto, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için tasarlanmış çapraz zincirli, entegre bir akıllı sözleşme cüzdan hizmetidir. Vizyonumuzda, dApp'lerin katlanarak büyümesi için zincirler arası bir dApp ekosistemi olan dApp'ler için Steam olmak istiyoruz. Blocto ile kullanıcılar, mobil uygulama içinde NFT'leri, kripto varlıkları ve blok zinciri merkeziyetsiz uygulamaları (dApp'ler) ile kolayca ve sürtünmesiz bir şekilde etkileşime girebilirler. Bu varlıkların ve uygulamaların hangi blok zinciri üzerine inşa edildiğine bakılmaksızın, geliştiriciler sorunsuz bir katılım süreci sağlamak için Blocto hizmetini entegre edebilir ve kullanabilir.
BLT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BLT Token MEXC'de

MEXC Borsası, BLT (BLT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BLT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BLT satın almak veya MEXC BLT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BLT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BLT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000
BLT Fiyat HesaplayıcıBLT Satın Alma

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