BLP | BLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLP Hızlı Proje Tanıtımı
BullPerks is a decentralized venture capital (VC) and launchpad platform built on Binance Smart Chain (BSC) Blockchain. Its primary goal is to enable crypto projects to raise funds and promise safety to retail investors. BullPerks has already established itself as one of the fairest and most community-dedicated platforms. It brings together like-minded individuals who want to invest together in the best crypto projects on equal terms with VCs. The BullPerks ecosystem is powered by BLP token which allows holders to participate in the deals on the platform.BLP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLP Token MEXC'de
MEXC Borsası, BLP (BLP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BLP
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BLP satın almak veya MEXC BLP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BLP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BLP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBLP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000