Bloktopia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Unity Engine'de geliştirilen Bloktopia Metaverse, 21 milyon Bitcoin'i takdir etmek için inşa edilmiş 21 seviyeli oluşan bir Gökdeleni temsil eder. Bloktopia, herkesin Kripto para ve NFT'ler hakkında bilmesi gereken her şeyi içerir.