Bloktopia | BLOK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bloktopia Hızlı Proje Tanıtımı
Unity Engine'de geliştirilen Bloktopia Metaverse, 21 milyon Bitcoin'i takdir etmek için inşa edilmiş 21 seviyeli oluşan bir Gökdeleni temsil eder. Bloktopia, herkesin Kripto para ve NFT'ler hakkında bilmesi gereken her şeyi içerir.Bloktopia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLOK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLOK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLOK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz199,868,396,351