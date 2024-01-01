BLOCX | BLOCX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLOCX Hızlı Proje Tanıtımı
X11 algoritması üzerine inşa edilmiş Proof-of-work (İş İspatı) kripto para BLOCX ile artık dijital yaşamınızı yönetmek ve korumak için birden fazla yazılım çözümüne ihtiyaç duymayacaksınız. BLOCX, bilişim deneyiminizi basitleştirmek ve güvence altına almak için kapsamlı bir dizi özellik ve hizmet sunan tek adrestir.BLOCX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLOCX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLOCX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLOCX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz47,385,384