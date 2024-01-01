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X11 algoritması üzerine inşa edilmiş Proof-of-work (İş İspatı) kripto para BLOCX ile artık dijital yaşamınızı yönetmek ve korumak için birden fazla yazılım çözümüne ihtiyaç duymayacaksınız. BLOCX, bilişim deneyiminizi basitleştirmek ve güvence altına almak için kapsamlı bir dizi özellik ve hizmet sunan tek adrestir.