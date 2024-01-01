BLOCK | BLOCK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLOCK Hızlı Proje Tanıtımı
BlockGames, ödüller karşılığında oyuncu verilerini Okumalarını, Yazmalarını ve Etkileşime girmelerini sağlayarak yeni nesil mobil oyun yayınlama araçlarına güç veren, zincirler arası Evrensel Oyuncu Profillerinden oluşan merkeziyetsiz bir oyuncu ağıdır.BLOCK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLOCK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLOCK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000