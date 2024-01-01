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BitLand, Bitcoin ekosistemine dayanan önde gelen yapay zeka odaklı 3D Metaverse'dir Bitland Metaverse içinde $BLLB, bir yardımcı program ve yönetişim tokeni olarak çifte rol oynar. $BLLB, sahiplerinin çeşitli Metaverse varlıklarını elde etmelerine imkan tanıyarak fayda sağlar. $BLLB sahipleri ayrıca ekosistemin gelişimine aktif olarak katkıda bulunarak ödüller kazanmak için $BLLB'yi stake edebilirler.