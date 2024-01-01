Bitland | BLLB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitland Hızlı Proje Tanıtımı
BitLand, Bitcoin ekosistemine dayanan önde gelen yapay zeka odaklı 3D Metaverse'dir Bitland Metaverse içinde $BLLB, bir yardımcı program ve yönetişim tokeni olarak çifte rol oynar. $BLLB, sahiplerinin çeşitli Metaverse varlıklarını elde etmelerine imkan tanıyarak fayda sağlar. $BLLB sahipleri ayrıca ekosistemin gelişimine aktif olarak katkıda bulunarak ödüller kazanmak için $BLLB'yi stake edebilirler.Bitland geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBLLB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBLLB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,625,000,000