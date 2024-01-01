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Blendr, yüksek performanslı bilgi işleme erişim sağlamak için tüm dünyada kullanılmayan GPU kaynaklarını kullanan yeni bir merkeziyetsiz ağ sunmaktadır.