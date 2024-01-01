BLENDR | BLENDR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLENDR Hızlı Proje Tanıtımı
Blendr, yüksek performanslı bilgi işleme erişim sağlamak için tüm dünyada kullanılmayan GPU kaynaklarını kullanan yeni bir merkeziyetsiz ağ sunmaktadır.BLENDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BLENDR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBLENDR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBLENDR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000