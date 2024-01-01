BitLex | BL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BitLex Hızlı Proje Tanıtımı
BitLex, kullanıcıların sadece günlük yazma faaliyetlerini gerçekleştirirken bunu kullanarak pasif bir gelir elde etmelerini sağlayan devrim niteliğinde yeni bir klavyedir. Bu yenilikçi klavye, klavye temalarını, kullanıcıların yazdıkça token kazanmak için sahip olabilecekleri ve kullanabilecekleri değiştirilemez tokenlere veya NFT'lere dönüştürüyor.BitLex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000