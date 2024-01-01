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BitLex, kullanıcıların sadece günlük yazma faaliyetlerini gerçekleştirirken bunu kullanarak pasif bir gelir elde etmelerini sağlayan devrim niteliğinde yeni bir klavyedir. Bu yenilikçi klavye, klavye temalarını, kullanıcıların yazdıkça token kazanmak için sahip olabilecekleri ve kullanabilecekleri değiştirilemez tokenlere veya NFT'lere dönüştürüyor.