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Brickken, dünya çapındaki varlık sahiplerinin blok zinciri teknolojisinden yararlanarak merkeziyetsiz bir bağış toplama yaklaşımını benimsemelerini sağlamayı amaçlıyor. Hedefimiz, şirketleri varlıkları küresel ölçekte tokenize etmek ve token ekonomisine girmek için gerekli araçlarla donatmaktır.