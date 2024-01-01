Brickken | BKN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Brickken Hızlı Proje Tanıtımı
Brickken, dünya çapındaki varlık sahiplerinin blok zinciri teknolojisinden yararlanarak merkeziyetsiz bir bağış toplama yaklaşımını benimsemelerini sağlamayı amaçlıyor. Hedefimiz, şirketleri varlıkları küresel ölçekte tokenize etmek ve token ekonomisine girmek için gerekli araçlarla donatmaktır.Brickken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BKN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBKN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBKN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000