BizAuto | BIZA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BizAuto Hızlı Proje Tanıtımı
BizAuto, ödeme aracı olarak kullanılabilen bir kripto varlıktır ve BizAuto MainNet, işlem hızını artırır ve Temsil Edilen Hisse İspatı'nın (DPoS) mutabakat algoritmasını benimseyerek güvenliği artırmak için kuantum rasgele sayı teknolojisini uygular.BizAuto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BIZA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBIZA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIZA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,800,000,000