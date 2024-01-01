BizAuto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BizAuto, ödeme aracı olarak kullanılabilen bir kripto varlıktır ve BizAuto MainNet, işlem hızını artırır ve Temsil Edilen Hisse İspatı'nın (DPoS) mutabakat algoritmasını benimseyerek güvenliği artırmak için kuantum rasgele sayı teknolojisini uygular.