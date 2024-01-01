BitStarters | BITS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BitStarters Hızlı Proje Tanıtımı
BitStarters, yenilikçi web3 projeleri başlatan tamamen merkeziyetsiz bir çoklu zincir protokolüdür.BitStarters geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BITS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBITS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBITS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz86,000,000