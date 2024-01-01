Bitbull | BITBULL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitbull Hızlı Proje Tanıtımı
BITBULL, Bitcoin'in "Eşler Arası Elektronik Nakit" şeklindeki orijinal vaadini yerine getirerek dünyaya istikrarlı bir para tanıtıyor. Yatırımcılar ve kullanıcılar, düşük ücretler ve güvenilir onaylarla daha güçlü olacak. Gelecek, sınırsız büyüme, küresel adaptasyon, bağımsız inovasyon ve merkeziyetsiz yönetim ile parlayacak.Bitbull geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBITBULL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBITBULL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000