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BITBULL, Bitcoin'in "Eşler Arası Elektronik Nakit" şeklindeki orijinal vaadini yerine getirerek dünyaya istikrarlı bir para tanıtıyor. Yatırımcılar ve kullanıcılar, düşük ücretler ve güvenilir onaylarla daha güçlü olacak. Gelecek, sınırsız büyüme, küresel adaptasyon, bağımsız inovasyon ve merkeziyetsiz yönetim ile parlayacak.