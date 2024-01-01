Bistroo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bistroo, BIST Token tarafından desteklenen yiyecek, yemek ve içecekler için bir hizmet olarak yazılım e-ticaret protokolüdür. Bistroo, müşterileri katkıları ve davranışları için ödüllendiren bir ekosistemde yatırımcıları güçlendiren doğrudan e-ticaret protokolleri ve ürünleri geliştirerek, blok zinciri tabanlı gıda endüstrisinde bir öncüdür.