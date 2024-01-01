Bistroo | BIST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bistroo Hızlı Proje Tanıtımı
Bistroo, BIST Token tarafından desteklenen yiyecek, yemek ve içecekler için bir hizmet olarak yazılım e-ticaret protokolüdür. Bistroo, müşterileri katkıları ve davranışları için ödüllendiren bir ekosistemde yatırımcıları güçlendiren doğrudan e-ticaret protokolleri ve ürünleri geliştirerek, blok zinciri tabanlı gıda endüstrisinde bir öncüdür.Bistroo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BIST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBIST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000