BIOFI | BIOFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIOFI Hızlı Proje Tanıtımı
BioFi Ecosystem, blok zinciri üzerinde merkeziyetsiz finans ürünleri ve hizmetleri sağlamak için biyometrik güvenlikten yararlanır. BioFi, birçok insanın kişisel verilerini koruma ve dolandırıcıların istismarına karşı güvenliklerini sağlama konusundaki endişelerini gideriyor.BIOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBIOFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIOFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000