BIOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BioFi Ecosystem, blok zinciri üzerinde merkeziyetsiz finans ürünleri ve hizmetleri sağlamak için biyometrik güvenlikten yararlanır. BioFi, birçok insanın kişisel verilerini koruma ve dolandırıcıların istismarına karşı güvenliklerini sağlama konusundaki endişelerini gideriyor.