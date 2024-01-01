BIN | BIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIN Hızlı Proje Tanıtımı
Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.BIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000