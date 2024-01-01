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Big Time, oyuncuların oyun eşyaları oluştururken ve takas ederken aktif rol üstlendiği açık oyun ekonomisiyle hızlı savaş sistemini birleştiren, PC için çok oyunculu bir aksiyon RPG oyunudur.