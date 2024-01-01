BIG TIME | BIGTIME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIG TIME Hızlı Proje Tanıtımı
Big Time, oyuncuların oyun eşyaları oluştururken ve takas ederken aktif rol üstlendiği açık oyun ekonomisiyle hızlı savaş sistemini birleştiren, PC için çok oyunculu bir aksiyon RPG oyunudur.BIG TIME geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBIGTIME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBIGTIME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000