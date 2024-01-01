BIGPUMP | BIGPUMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIGPUMP Hızlı Proje Tanıtımı
Big Pump, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.BIGPUMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BIGPUMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBIGPUMP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,444,444,444,444