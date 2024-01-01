BIF | BIF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIF Hızlı Proje Tanıtımı
bonkwifhat, Solana blok zincirindeki en iyi iki meme coinin nihai füzyonudur! Her ikisinin de çılgın piyasa değerleri var ve tüm dikkatleri üzerlerinde topluyorlar, gerisini siz düşünün: bonkwifhat zirvede onlara katılmaya hazırlanıyor!BIF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BIF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBIF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBIF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000