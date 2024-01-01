BIDP | BIDP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BIDP Hızlı Proje Tanıtımı
BID Protocol (BIDP), adil lansmanları kolaylaştırmaya odaklanan bir kripto para platformudur. Birincil özelliği, front-running, cadı saldırıları ve gaz savaşları gibi sorunları önlemek için tasarlanmış bir Hollanda açık artırma sisteminin uygulanmasıdır. BID Protocol, BRC-20 tokenleri ve yazıt sektörlerindeki ilk tamamen zincir üstü açık artırma protokolüdür. Kullanıcılar, BRC20 veya yazıt varlıklarını Hollanda açık artırması yoluyla açık artırmaya çıkarabilir ve %100 adil bir satışa erişimin keyfini çıkarabilir.BIDP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBIDP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBIDP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000