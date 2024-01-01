BIDP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BID Protocol (BIDP), adil lansmanları kolaylaştırmaya odaklanan bir kripto para platformudur. Birincil özelliği, front-running, cadı saldırıları ve gaz savaşları gibi sorunları önlemek için tasarlanmış bir Hollanda açık artırma sisteminin uygulanmasıdır. BID Protocol, BRC-20 tokenleri ve yazıt sektörlerindeki ilk tamamen zincir üstü açık artırma protokolüdür. Kullanıcılar, BRC20 veya yazıt varlıklarını Hollanda açık artırması yoluyla açık artırmaya çıkarabilir ve %100 adil bir satışa erişimin keyfini çıkarabilir.