Bondbid | BID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bondbid Hızlı Proje Tanıtımı
BondBid'de, geleneksel olarak kurumlar için ayrılmış premium finansal araçlara ve ürünlere erişimi demokratikleştirmeye kendimizi adadık.Bondbid geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BID Token MEXC'de
MEXC Borsası, Bondbid (BID) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BID
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000,000