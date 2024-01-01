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BondBid'de, geleneksel olarak kurumlar için ayrılmış premium finansal araçlara ve ürünlere erişimi demokratikleştirmeye kendimizi adadık.