BHO | BHO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BHO Hızlı Proje Tanıtımı
BHO Network, merkeziyetsiz finansal (DeFi) uygulamalara ve nitelikli fikri tapulara(NFT'ler) adanmış Subtrate çerçevesine dayalı çok zincirli bir platformdur. Minimum maliyet, yüksek güvenlik ve benzersiz işlem hacmi ile blok zinciri kullanarak kripto alanını nitelikli gerçek dünya varlıklarına bağlama misyonunu taşıyoruz.BHO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BHO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBHO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBHO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,500,000,000