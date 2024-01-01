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BHO Network, merkeziyetsiz finansal (DeFi) uygulamalara ve nitelikli fikri tapulara(NFT'ler) adanmış Subtrate çerçevesine dayalı çok zincirli bir platformdur. Minimum maliyet, yüksek güvenlik ve benzersiz işlem hacmi ile blok zinciri kullanarak kripto alanını nitelikli gerçek dünya varlıklarına bağlama misyonunu taşıyoruz.