Buffer Finance | Bfr Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Buffer Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Buffer, yatırımcıların bir karşı tarafa ihtiyaç duymadan bir likidite havuzuna karşı seçenekler oluşturabileceği, satın alabileceği ve çözebileceği bir Otomatik Piyasa Yapıcı (örn.: PancakeSwap) gibi çalışan, gözetim altında olmayan, zincir üzerinde eşler arası egzotik opsiyon alım satım protokolüdür.Buffer Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Bfr Token MEXC'de
MEXC Borsası, Buffer Finance (Bfr) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Bfr
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBFR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBFR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000