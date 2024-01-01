Buffer Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Buffer, yatırımcıların bir karşı tarafa ihtiyaç duymadan bir likidite havuzuna karşı seçenekler oluşturabileceği, satın alabileceği ve çözebileceği bir Otomatik Piyasa Yapıcı (örn.: PancakeSwap) gibi çalışan, gözetim altında olmayan, zincir üzerinde eşler arası egzotik opsiyon alım satım protokolüdür.