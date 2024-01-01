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BFIC, katman 2 blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş yerel bir coindir. BFICoin, şu anda bir NFT oyunu, MetaVerse, Merkeziyetsiz Borsa, Web 3.0 ve Akıllı Telefon stake-mining çözümü içeren 20'den fazla benzersiz projeden oluşan devasa bir fayda odaklı ekosisteme sahiptir.