BFIC | BFIC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BFIC Hızlı Proje Tanıtımı
BFIC, katman 2 blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilmiş yerel bir coindir. BFICoin, şu anda bir NFT oyunu, MetaVerse, Merkeziyetsiz Borsa, Web 3.0 ve Akıllı Telefon stake-mining çözümü içeren 20'den fazla benzersiz projeden oluşan devasa bir fayda odaklı ekosisteme sahiptir.BFIC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BFIC Token MEXC'de
MEXC Borsası, BFIC (BFIC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BFIC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BFIC satın almak veya MEXC BFIC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BFIC tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BFIC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBFIC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBFIC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı2.4 USDT
Maksimum Arz10,578,424