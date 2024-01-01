BaseXchange | BEX1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BaseXchange Hızlı Proje Tanıtımı
BaseXchange, merkeziyetsiz alım satımda devrim yaratan öncü bir çoklu zincir platformudur. Token swapları, likidite havuzu staking, spot, vadeli işlemler, ikili alım satım ve bir launchpad gibi özelliklerle, kullanıcı güçlendirmeye, yeniliğe ve güvenli alım satım deneyimlerine öncelik verir.BaseXchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEX1 Token MEXC'de
MEXC Borsası, BaseXchange (BEX1) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BEX1
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BaseXchange satın almak veya MEXC BEX1 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBEX1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEX1
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000