BrcExchange | BEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BrcExchange Hızlı Proje Tanıtımı
BrcExchange, zahmetsizce BRC20 ve Bep20 token işlemleri gerçekleştirmek için bir köprüdür.BrcExchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000