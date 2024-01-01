BETS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Web2 ve Web3 topluluklarını birleştirmek için bir ortaklık olarak doğan All Street $BETS Özgürlüğü Temsil Ediyor. İşlem Yapma Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Özgür Olma Özgürlüğü. ASB, toplulukları özgürlük fikirleri etrafında birleştirmek, hayırseverlik çabalarına fon sağlamak ve yüksek risk stratejileri ve DeFi kavramları etrafında odaklanan bir yatırım topluluğu oluşturmak için var. Bir meme coin ile başlıyor. samdude.eth & WSB Kurucusu Jaime Rogozinski tarafından kurulan $BETS, bir meme coinden çok daha fazlası olma yolunda ilerliyor.