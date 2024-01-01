BETalk Token | BET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BETalk Token Hızlı Proje Tanıtımı
BETalk, kripto para birimi ve token fiyat analizi ile piyasa trendlerine odaklanan, Web3 topluluğu için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir sosyal tartışma platformudur.BETalk Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz