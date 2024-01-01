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BENQI, Avalanche üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir likidite piyasası protokolüdür. Protokol, kullanıcıların dijital varlıklarıyla kolay bir şekilde borç vermelerini, borç almalarını ve faiz kazanmalarını sağlar. Protokole likidite sağlayan mevduat sahipleri pasif gelir elde edebilirken, borç alanlar aşırı teminatlı bir şekilde borç alabilmektedir.