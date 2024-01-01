BENQI | BENQI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BENQI Hızlı Proje Tanıtımı
BENQI, Avalanche üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir likidite piyasası protokolüdür. Protokol, kullanıcıların dijital varlıklarıyla kolay bir şekilde borç vermelerini, borç almalarını ve faiz kazanmalarını sağlar. Protokole likidite sağlayan mevduat sahipleri pasif gelir elde edebilirken, borç alanlar aşırı teminatlı bir şekilde borç alabilmektedir.BENQI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BENQI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBENQI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBENQI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,200,000,000