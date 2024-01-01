BENDOG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje, Solana'nın ilk danışmanlarından biri ve Anatoly'nin en güvendiği rehberlik kaynağı olan BENDOG tarafından oluşturuldu.