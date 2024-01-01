BENDOG | BENDOG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BENDOG Hızlı Proje Tanıtımı
Proje, Solana'nın ilk danışmanlarından biri ve Anatoly'nin en güvendiği rehberlik kaynağı olan BENDOG tarafından oluşturuldu.BENDOG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BENDOG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBENDOG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBENDOG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000