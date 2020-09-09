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Bella Protocol, mevcut Merkeziyetsiz Finans (DeFi) protokolleri için birleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüdür. ARPA proje ekibi tarafından oluşturulan Bella Protocol, mevcut DeFi protokollerinin kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve kullanıcıların varlıklarını dağıtmalarına ve kolaylıkla getiri elde etmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.