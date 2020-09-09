Bella Protocol | BEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bella Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Bella Protocol, mevcut Merkeziyetsiz Finans (DeFi) protokolleri için birleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüdür. ARPA proje ekibi tarafından oluşturulan Bella Protocol, mevcut DeFi protokollerinin kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve kullanıcıların varlıklarını dağıtmalarına ve kolaylıkla getiri elde etmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.Bella Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.75 USDT
Maksimum Arz100,000,000