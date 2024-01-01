BEFI | BEFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BEFI Hızlı Proje Tanıtımı
₿RC20 Alım Satım Terminali favori kripto cüzdanlarınızla çalışır.BEFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000