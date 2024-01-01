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BEFE, memecoinlerin ihtişamlı günlerini geri getirmek için burada. Ön satış olmadan piyasaya sürüldü ve sıfır vergiye sahip. BRISE stake ederek BEFE kazanabileceğiniz gibi, insanların kullanımı için bir coin haline getirebilirsiniz. Güçlü memeleriyle $BEFE sizi mükemmelliğe taşıyacak.