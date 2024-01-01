BEFE | BEFE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BEFE Hızlı Proje Tanıtımı
BEFE, memecoinlerin ihtişamlı günlerini geri getirmek için burada. Ön satış olmadan piyasaya sürüldü ve sıfır vergiye sahip. BRISE stake ederek BEFE kazanabileceğiniz gibi, insanların kullanımı için bir coin haline getirebilirsiniz. Güçlü memeleriyle $BEFE sizi mükemmelliğe taşıyacak.BEFE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEFE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEFE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEFE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000